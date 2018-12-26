Молодёжная сборная России по хоккею на тренировке. Фото: ФХР

Молодёжная сборная России по хоккею на тренировке. Фото: ФХР

Состоялась первая тренировка молодежной сборной России на чемпионате мира по хоккею в Ванкувере.

Сборная занималась на льду «Роджерс Арены», которая является главным стадионом чемпионата мира-2019, в следующих сочетаниях:

Вратари: Мифтахов, Кочетков, Тарасов.

«Белые»: Саморуков – Рубинчик, Денисенко – Кравцов – Костин;

«Синие»: Алексеев – Романов, Коваленко – Шэн – Старков;

«Красные»: Ил.Морозов – Журавлёв, Муранов – Галимов – Слепец;

«Зеленые»: Калабушкин – Ольшанский, Марченко – Ив.Морозов – Подколзин;

«Черные»: Хованов, Шашков.

Отметим, первый для себя матч на МЧМ-2019 российская молодежная национальная команда проведет 28 декабря против сборной Дании, встреча начнется в 0:00 по московскому времени.

Напомним, чемпионат мира-2019 состоится в Ванкувере и пройдет с 27 декабря по 6 января.