Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи может стать наставником итальянской «Ромы, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, кандидатуру Пануччи поддерживают капитан римского клуба Даниэле де Росси и бывший форвард и капитан римлян Франческо Тотти.

Контракт итальянского тренера с Федерацией футбола Албании истекает ноября 2019 года.

Отметим, Пануччи в бытность игроком выступал за «Рому» с 2001-го по 2009-й годы. Тренерскую деятельность специалист начинал с работы ассистентом Фабио Капелло в сборной России.

Ранее сообщалось, что Хулен Лопетеги — один из претендентов на назначение в «Рому» наряду с бывшим тренером «Фиорентины» Паулу Соузой, бывшим наставником «Монако» Леонарду Жардимом и экс-тренером «ПСЖ» Лораном Бланом.