Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что он не просит натурализовать игроков для национальной команды.

По словам Черчесова, если бы ему разрешили натурализовать одного любого игрока для сборной России, например, Месси или Роналду, то тренер не стал бы этого делать.

«Мы никого не просим кого-то натурализовать. Никого!» — заявил Черчесов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, в данный момент в составе сборной России выступает пять натурализованых футболистов — бразильцы Гилерме, Марио Фернандес и Ари, а также немцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш.

Отметим, в отборочном этапе чемпионата Европы-2020 национальная команда России сыграет с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Также известны полные итоги жеребьёвки.