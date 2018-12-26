Агент главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле прокомментировал работу своего клиента в голландском клубе.

По словам агента, все понимают, что Слуцкий — специалист очень высокого уровня, и успешный период в «Витессе» — еще одно тому доказательство. Он отметил, что клуб завершил первую половину сезона на пятом месте, и в клубе этому рады.

Также Эмиле, слова которого приводят «Известия», рассказал, что все в «Витессе» отмечают то, как Слуцкий отлично работает с молодыми игроками.

Отметим, в данный момент «Витесс» идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 26 очков.

Ранее Слуцкий поздравил болельщиков своего клуба с наступающими праздниками. Он обратился к ним и пожелал счастливо встретить Новый год и Рождество.