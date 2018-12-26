Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба во время лекции в МГМУ им. И.М. Сеченова рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров.

По словам Дзюбы, он однозначно за лимит, потому что без лимита не появились бы Миранчуки, Головин, Зобнин.

«Вместо них играл бы какой-нибудь габонский вундеркинд, на котором агенты и руководство отмыли деньги», — считает Дзюба. По словам нападающего, которые приводит Eurosport, такой игрок стоит 5 миллионов долларов по контракту, а в реальности его «красная цена» – 50 тысяч рублей, но играл бы именно легионер, «потому что иначе бы спросили».

Ранее стало известно, что Артем Дзюба стал лучшим игроком года в России по результатам традиционного опроса еженедельника «Футбол».