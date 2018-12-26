Сразу восемь футболистов «Зенита» повысили свою трансферную стоимость за счет успешных выступлений за свой клуб, сообщает Transfermarkt.

Стоимость португальца Луиша Нету с двух миллионов евро возросла до трех, словак Роберт Мак также подорожал на миллион – теперь он стоит не четыре миллиона евро, а пять.

На 500 тысяч евро в лучшую сторону изменилась трансферная стоимость Александра Ерохина, который теперь стоит 7,5 миллионов евро.

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев, не смотря на неудачные выступления в конце года, подорожал на два миллиона, теперь его стоимость составляет 10 миллионов.

11 миллионов – реальная стоимость Далера Кузяева, который, по мнению Transfermarkt, подорожал на целых три миллиона.

Артема Дзюбу портал оценивает в 13 миллионов евро, ранее сумма составляла 11 миллионов. Себастьян Дриусси прибавил в стоимости на полтора миллиона и теперь оценивается в 13,5 миллионов евро. Его соотечественник Леандро Паредес совершил самый большой скачок в трансферной стоимости, подорожав сразу на пять миллионов.