Петербургская фигуристка Станислава Константинова, первым номером отобравшаяся на чемпионат Европы после национального первенства в Саранске, — нестандартный для последних лет случай. Спортсменка проводит свой первый взрослый сезон в 18 лет. Превзойти на чемпионате России двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву и олимпийскую чемпионку Алину Загитову фигуристке помогла в том числе спортивная диета Станиславы Константиновой.

Когда на пятки наступают хрупкие юниорки Этери Тутберидзе, следить за весом Константиновой помогает в том числе ее тренер Валентина Чеботарева. По словам фигуристки, она может сказать: «Стася, какой смысл тебе выходить на лед? Вместо него иди бегать, потому что толку от тренировки все равно не будет».

Спортивная диета Станиславы Константиновой проста: правильное питание и отказ от мучного и сладкого. Хотя последнее ей удается с трудом — в инстаграме Стаси можно найти фото из магазина возле полки с шоколадом и десерты из известной сети кофеен.

По словам Константиновой, нужный подход и настрой для контроля веса она нашла только в этом году. «В 14 я могла есть все и быть в форме. В 16, когда не смогла прыгать, поняла, что без ограничений не обойтись», — говорит она.

Фигуристка отмечает, что план «день голодовки за день шоколадок» не работает, когда надо полноценно тренироваться, и несмотря на то, что любит сладкое, тщательно следит за тем, что ест. Константинова не любит мороженое, «но за йогурт готова на всё».

Поскольку фигуристка отобралась на чемпионат Европы в Минске, который пройдет с 21 по 27 января, её план по поеданию всего на 31 декабря тоже летит под откос. Будем надеяться, что все лишения не зря, и болеть за №1 российской сборной — Станиславу Константинову.