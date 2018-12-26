Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев, остановленный 19 ноября сотрудниками ДПС по подозрению в пьяной езде, лишен водительских прав мировым судом. Срок лишения составил полтора года. Кроме того, за отказ «подуть в трубочку» Аленичев оштрафован на 30 тысяч рублей.

Как сообщают РИА Новости, ни сам ответчик, ни его представитель не явились на заседание. Суд заслушал трех инспекторов ГИБДД и просмотрел видео инцидента, видеозаписи двух понятых, видео из патрульной машины. После этого было вынесено решение об административном правонарушении.

Напомним, Аленичев был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Тренер находился за рулём клубного автомобиля Hyundai. Согласно информации СМИ, сотрудники ГИБДД были заранее уведомлены о том, что Аленичев планирует сесть за руль в нетрезвом виде. Сам тренер назвал ситуацию провокацией. Незадолго до инцидента клуб, по данным СМИ, намеревался расторгнуть контракт с Аленичевым, однако передумал из-за размера неустойки.

«Енисей» после первой части чемпионата России находится на последнем месте в турнирной таблице.