Баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс из-за травмы не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА против «Голден Стейт Уорриорз».

По предварительным данным, Джеймс выбыл из игры из-за травмы паха. Однако окончательный диагноз будет поставлен только завтра после проведения МРТ. Сам баскетболист надеется сыграть уже в матче с «Сакраменто», который состоится 10 января.

Игра с «Голден Стейт Уорриорз» закончилась в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 127:101.

В ноябре Леброн стал пятым баскетболистом в истории НБА, которому удалось перешагнуть рубеж в 50 очков за матч, выступая за три разные команды. Ранее подобным результатом отмечались лишь Уилт Чемберлен, Мозес Мэлоун, Бернард Кинг и Джимал Кроуфорд.