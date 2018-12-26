Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров, объяснивший ранее неудачи своей команды трезвостью молодых хоккеистов, отправлен в отставку. Исполняющим обязанности станет бывший тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев.

«Нефтехимик» имеет в своем активе 35 очков и занимает десятую позиция на Востоке после 42 матчей. По словам Назарова, молодые хоккеисты при выходе на лёд слишком нервничают. Тренер заявил, что спортсменам необходимо расслабиться, но молодёжь много не пьёт и остаётся в трезвом виде.

Назаров возглавлял команду с осени 2016 года. В декабре он вошел в совет директоров клуба, создав тем самым прецедент. Тренер тогда заявил, что это позволит «Нефтехимику» уделить особое внимание развитию молодых хоккеистов из системы клуба.

Буцаев тренировал ХК «Сочи» с 2014 по 2017 год. Он заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира и олимпийских игр. Выступал за ЦСКА, команды НХЛ «Филадельфия», «Сан-Хосе» и «Анахайм».