Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с уфимским «Уралом». Матч 10-го тура чемпионата России по волейболу начнется в 17.00 мск.

В предыдущем туре «Зенит» уступил новосибирскому «Локомотиву» со счетом 3:1. Игроки «Локомотива» выиграли стартовую партию и закрепили успех во второй, но затем зенитовцы смогли отыграться и перевели игру на четвёртую партию, но снова оказались слабее «Локомотива».

Это поражение стало для «Зенита» четвертым против пяти побед в чемпионате. В активе команды по-прежнему 15 очков.

15 декабря петербургский «Зенит» уступил казанскому на домашней площадке «Финале Четырех» Кубка России.