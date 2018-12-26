Участие двух футбольных клубов российской премьер-лиги в Кубке Крыма зимой 2017 года повлекло за собой расследование ФИФА в отношении РФС.

Речь идет о клубах «Анжи-2» и «Сокол», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Проблема в том, что матчи этих команд проводились на территории, которую ФИФА и УЕФА, несмотря на референдум 2014 года, российской не признают. В связи с этим возможны санкции в отношении РФС.

Напомним, в 2014 году УЕФА запретил крымским клубам принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС.

Крым стал частью Российской Федерации по результатам референдума, который был проведен в марте 2014 года. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя поддержали возвращение в состав России.