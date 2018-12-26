Фанатские объединения в России есть не у каждого клуба, и тем более не у каждого они такие мощные и организованные, как у «Зенита» и московских клубов. Nevasport рассказывает о главных фанатских объединениях и фирмах в российском в футболе и их акциях.

ЦСКА

К фанатам ЦСКА пришли с обысками за драку в Москве с болельщиками «Ромы». Ярые поклонники армейцев всегда любили отстоять честь клуба таким образом. В сентябре 2018-го перед матчем ЦСКА и «Спартака» произошла драка между фанатами команд, в которой приняли участие около 20 человек.

А в Риме болельщики ЦСКА тоже успели сойтись с местными тиффози, и тогда один из россиян получил удар ножом. Иногда фанаты армейцев дерутся между собой, и это заканчивается трагично: в июле 2018-го так погиб один из болельщиков, а лидер фанатской группировки ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрий Денисов был арестован. Но главная группировка армейцев – Red blue warriors, старейшая фирма армейцев, которая дралась со «Спартаком» еще в 1995-м.

«Зенит»

Петербургские фанаты – наверное, одни из самых интересных в России по части перфомансов. Но, конечно, и у них хватает ситуаций с безумствами и побоищами. Стоит вспомнить и отвратительный баннер сине-бело-голубых на матче с «Динамо». На нем было написано: «Сдох ваш Яшин – сдохнет и «Динамо». Фанатов после игры нашли и наказали сами участники фанатского объединения «Зенита», потому что это оказалось некой самодеятельностью отдельной группы лиц.

Объединение «Зенита» — «Вираж» – включает в себя несколько группировок, самой заметной из которых можно назвать «Ландскрону». «Вираж» претерпевает смену поколений, фанаты уже не предлагают банан Роберто Карлосу и нормально относятся к темнокожему Эрнани. Более негативно они восприняли цвет третьей формы «Зенита» в этом сезоне – фиолетовый фанатов не устроил, и они вывесили баннер, который гласил: «В цветах «Зенита» нет фиолетового».

«Спартак»

«Фратрия» стала увольнять и назначать тренеров в «Спартаке» совсем не сразу. Сначала такого крупного объединения вообще не было, а главной фирмой считался Flints crew. Потом эта и еще несколько других фирм слились в одно большое фанатское объединение со структурой и руководством, которое теперь больше занимается не драками, а политикой – как бы убрать Дениса Глушакова из команды, например.

Но были и у «Фратрии» яркие времена. В 2010 году во время матча против «Жилины» фанаты начали жечь очень много пиротехники, а потом устроили драку со стюардами. В 2011-м красно-белые подрались с болельщиками «Крыльев», причем с самыми обычными. Те провоцировали москвичей, а когда началось избиение, и к делу подключился ОМОН, досталось и ему.