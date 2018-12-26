Футболист «Зенита» Александр Кокорин, ожидающий суда по статьям о хулиганстве и причинении вреда здоровью в СИЗО «Бутырка», не подешевел несмотря на жизненные обстоятельства. По данным сайта Transfermarkt, стоимость Кокорина, как и прежде, составляет 11 млн евро.

Согласно обновленным данным, восемь футболистов «Зенита» подорожали. Больше всех — на 5 млн евро — аргентинец Лендро Паредес. Десять игроков потеряли в трансферной стоимости, среди них — легионеры Маркизио, Краневиттер, Мевля и Иванович. В общем «Зенит» подорожал на 8,6 млрд евро.

Напомним, 5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Спортсмены оказались под арестом за участие в двух драках. Ранее суд не согласился отпустить их под домашний арест, несмотря на поручительство за Кокорина «Зенита» и лично Сергея Семака.