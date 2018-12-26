Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мнением о шансах своего подопечногов бое с Флойдом Мэйвезером.

По словам Мендеса, он бы очень хотел подготовить Нурмагомедова к бою с Мэйвезером, потому что это денежный бой.

Тренер считает, что его подопечный справится с американским боксером лучше, чем японский кикбоксер Тенсин Нацукава. «Это я гарантирую, у него больше шансов на победу, чем у того малыша», — добавил Мендес, слова которого приводит Express.

Напомним, бой Флойда Мэйвезера и Тенсина Нацукавы состоится 31 декабря 2018 года и станет дебютом американца в ММА.

Отметим, что за свою профессиональную карьеру боксера Мейвезер не проиграл ни одного боя: он одержал 50 побед в 50 поединках. Японец Нацукава в ММА провел 4 боя и не проиграл ни одного.