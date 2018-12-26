Сын бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини Даниэль может подписать профессиональный контракт с итальянским клубом, сообщает Calciomercato.

Как сообщает источник, «Милан» планирует предложить сыну Паоло Мальдини профессиональный контракт вместо действующего, который истекает в 2021 году.

В данный момент Мальдини-младший выступает за молодежную команду россонери до 19 лет. В нынешнем сезоне 17-летний нападающий провел 11 матчей и забил три гола.

Напомним, Паоло Мальдини провел всю свою игровую карьеру в «Милане», выступая за клуб с 1984-го по 2009-й год. За это время он провел за «Милан» 647 матчей и забил 30 голов. В данный момент итальянец работает в команде спортивным директором по стратегическому развитию.