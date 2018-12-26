И даже японские чипсы. Фото: инстаграм Евгении Медведевой

И даже японские чипсы. Фото: инстаграм Евгении Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Instagram рассказала, что побывала на съемках телеканала MTV.

На опубликованном снимке фигуристка запечатлена с ведущим канала MTV и музыкантом Юрием Паком.

«Познакомилась с Юрием Паком. Он просто булочка с корицей. Спасибо за круто проведенное время», — подписала Медведева фотографию.

Отметим, на прошедшем чемпионате России в Саранске Евгения Медведева по итогам короткой программы заняла 14-е место, а в итоге расположилась на седьмой строчке. Позже стало известно, что помимо Станиславы Констаниновой, Алины Загитовой и Софьи Самодуровой, в чемпионате Европы может принять участие и Медведева. Она попала в запас вместе с пропустившей турнир из-за болезни Елизаветой Туктамышевой.

Напомним, после прошлого сезона россиянка ушла из группы Этери Тутберидзе и начала работать с канадским тренером Брайаном Орсером.