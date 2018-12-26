Во время теннисного, футбольного и любого другого матча внимание зрителей сконцентрировано на спортсменах. Мало кто смотрит на тех, кто тоже является частью игрового процесса. Однако в последнее время некоторые отдельно взятые ситуации, напротив, привлекают к себе повышенное внимание.

Спортсмены не очень-то жалуют тех, кто подносит им снаряды. И в теннисе, и в футболе неоднократно случались инциденты, когда спортсмен срывался на болбое из-за его нерасторопности. Например, Адриан Маннарино однажды случайно столкнулся с подающим мячи прямо во время игры, а судья отштрафовал его за этого на одно очко. После игры теннисист возмущался и говорил, что вообще-то игроки важнее болбоев, за что еще и получил штраф в размере 7 тысяч евро.

Но столкновение — так страшно, ведь это не теннисный мяч, который летит в пах со скоростью 196 км/час. Именно так случилось с подающим мячи мальчиком на Australian Open после подачи Фелисиано Лопеса. К счастью для всех, болбой отделался легким испугом.

Но не все теннисисты бьют подающих мячи — Дамир Джумхур, например, после столкновения с болбоем обнимал его и просил прощения, Новак Джокович пригласил болбоя пообщаться под зонт во время дождевой паузы, а Энди Мюррей вообще решил поменяться ролями с болбоем во время благотворительного матча против Роджера Федерера.

Самый известный случай конфликта болбоя и спортсмена в футболе связана с Эденом Азаром — в 2013 году игрок «Челси» ударил подающего мячи мальчика ногой. Вернее, Азар хотел выбить мяч из под обнаглевшего парня, который тянул время для своего «Суонси», и доподлинно неизвестно, попал он по мячу или по болбою. Но Чарли Морган, а так зовут подающего мячи, корчился и держался за бок, так что все возможно.

Другая нашумевшая история случилась весной 2018-го, когда игрок «Шахтера» Факундо Феррейра в матче с «Ромой» взбесился, забрал мяч у болбоя и толкнул его самого с такой силой, что он улетел за рекламные щиты. Позже оказалось, что болбоем был подающий надежды игрок римлян Маттео Канчелльери, который не стал обижаться на бразильца, рассудив, что каждый может выйти из себя.

Но не только болбои важны на спортивных соревнованиях — в хоккее мяч подавать не нужно, зато когда игрок делает хет-трик и на лед летят кепки — тут без специального человека не обойтись. А еще как на хоккее, так и на фигурном катании кто-то должен убирать игрушки, которые бросают болельщики. Интересно, сколько сотрудников понадобилось, чтобы убрать 35 тысяч игрушек после матча «Херши Беарз»?

Нельзя забывать и о работниках биатлонных трасс, которые занимаются уборкой снега, чтобы дорога у спортсменов была ровной. Возможно, их стоило бы привлекать на отдельные матчи чемпионата России по футболу.