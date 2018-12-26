Биатлонистка Наталья Гербулова победила в индивидуальной гонке на проходящем в Ижевске турнире — «Ижевская винтовка». Гербулова прошла четыре огневых рубежа, допустив всего два промаха.

На втором месте оказалась Маргарита Васильева, также допустившая два промаха. Васильева отстала от Гербуловой почти на 20 секунд. Третье время гонки показала Лариса Куклина — также два промаха и отставание от первого месте 46,3 секунды.

Четвертое и пятые места заняли Ирина Казакевич и Анна Никулина.

Отметим, что не стартовала Евгения Павлова.