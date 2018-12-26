Экс-форвард «Зенита» Соломон Рондон, выступающий за «Ньюкасл», рассказал, что хотел бы закончить игровую карьеру в испанском чемпионате — в «Малаге». По словам венесуэльца, у него особая связь с этим городом.

«Однажды я хотел бы вернуться в Испанию. У меня с Малагой особая связь, потому что там родились мои дети, и я бы хотел завершить там свою карьеру. Я думаю, что вариант с возвращением в «Малагу» вполне реален и со временем может реализован», — приводит слова Рондона Marca.

В текущем сезоне АПЛ Рондон сыграл за «Ньюкасл» 13 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Рондон играл за «Малагу» в период с 2010 по 2012 годы, а затем был куплен казанским «Рубином», у которого, в свою очередь, был выкуплен «Зенитом». В составе петербуржского клуба Рондон провел 58 матчей и забил 28 голов.