Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин побывал в эфире программы «Английский акцент», где вспомнил, как забивал четыре мяча на «Энфилде» «Ливерпулю». По словам, экс-игрока «Арсенала» ничего не предвещало, однако во время разминки на поле Аршавину показалось, что чувство мяча было очень хорошим. «Показалось, что мы сегодня не должны проиграть», — сказал Аршавин.

Аршавин рассказал о предматчевой рутине, которая предшествовала матчу с «Ливерпулем»

«Готовились как обычно, Торреса не боялись. Помню свои ощущения — мы играли вечером, поэтому целый день я лежал в кровати, по телевизору постоянно шел Sky News, и я то засыпал, то просыпался. Потом поехали на игру», — вспомнил Аршавин.

По мнению Аршавина, игра в первом тайме не получалась — «Ливерпуль» выглядел лучше «Арсенала».

«Все, что они давали вперед, все проходило. По большому счету, в первом тайме мы отскочили. Мой первый гол вообще не вытекал из логики игры. Четыре мяча «Ливерпулю» на «Энфилде» — это все вместе: стечение обстоятельств, удача, мастерство. По-другому не могло сложиться», — подчеркнул Аршавин.

В том матче чемпионата Англии «Арсенал» сыграл с «Ливерпулем» вничью 4:4. Аршавин открыл счет в матче в первом тайме, а во втором за несколько минут оформил хет-трик. Уже в концовке матча Аршавин «побежал забивать покер», воспользовавшись пасом Тео Уолкотта.