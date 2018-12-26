Американский YouTube-блогер Логан Пол рассказал, что президенту UFC Дане Уайту нужно подписать его на бой в промоушене, сообщает TMZ Sports.

Пол заявил, что Уайту нужно «вытащить голову из задницы» и устроить поединок с его участием, потому что такой бой станет легким заработком для всех его участников.

Однако Уайт уже говорил, что отказывается от этой идеи, потому что Пол, не выступающий на профессиональном уровне, может пострадать. По словам блогера, если у него будет шанс подраться в UFC, он посвятит всего себя этому. «Дэна, что такое? Люди хотят этого, мужик!» — добавил Пол.

Кроме того, на вопрос, с кем Пол хотел бы провести бой — с Хабибом Нурмегомедовым или с Конором Макгрегором, блогер ответил, что с ирландцем. «Для меня будет честью, если Конор оторвет мне голову» — заявил американец.

Отметим, ранее Логан Пол провел боксерский матч с рэпером KSI. За поединок его похвалили чемпион UFC Тайрон Вудли и комментатор боев Джо Роган.