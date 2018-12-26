Полузащитник миланского «Интера» Раджа Найнголлан в телефонном разговоре со своим другом заявил, что хочет уйти из команды в «Рому», сообщает La Gazzetta dello Sport.

В сети появилась аудиозапись разговора футболиста с его другом. Найнголлан сообщает, что хочет вернуться в римский клуб, а в «Интере» делают все, чтобы он ушел. «Но все в порядке. Я всегда показывал себя на поле и молчал», — добавил бельгиец.

Найнголлан также задался вопросом, сможет ли его обратному переходу поспособствовать Франческо Тотти. «Я все еще дружу с Тотти, может быть, он может посодействовать трансферу? Тогда мне придется устроить беспорядок здесь, понимаешь?» — сказал Найнголлан.

Ранее «Интер» отстранил Найнголлана из-за опоздания на тренировку итальянской команды. В нынешнем сезоне бельгиец провел 11 матчей в Серии А и сделал две голевые передачи.