Олимпийская чемпионка и уральская чиновница Ольга Глацких, заявившая, что государство ничего не должно молодежи, ушла в отставку по собственному желанию, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, Глацких написала заявление по собственному желанию, попросила об отпуске, а потом покинула своем место работы. Отмечается, что последний рабочий день Глацких – 9 февраля.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал некорректным высказывание чиновницы и отстранил ее от должности на время проведения проверки.

Напомним, на встрече с волонтерами в Кировграде Глацких заявила, что молодежи должны исключительно родители, потому что «государство не просило их рожать». Однако позже чиновница сказала, что ее фраза была вырвана из контекста.