Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, кому отдал футболку Фернандо Торреса после матча с «Ливерпулем», в котором россиянин оформил покер.

По словам Аршавина, один из его детских тренеров собирает футболки с девятым номером, а день рождения у него в конце августа. Футболист рассказал, что ему в голову еще до матча пришла мысль попросить футболку у Торреса, который выступает под девяткой. «Вот пришлось забить четыре, чтобы Фернандо не смог мне отказать», — добавил Аршавин.

Игрок, слова которого приводит «Матч ТВ», также отметил, что он ни у кого не просит футболки, и делал это только два раза в жизни, когда просил футболку у Торреса и у Криштиану Роналду.

Напомним, Андрей Аршавин забил четыре мяча в ворота «Ливерпуля» в матче 33-го тура английской премьер-лиги сезона-2008/09. На покер российского футболиста «Ливерпуль» ответил дублем Фернандо Торреса и дублем Йосси Бенаюна.