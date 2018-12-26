Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург», сообщает «Чемпионат».

По информации издания, такое тренерское назначение может случиться, если за трансферы оренбургского клуба будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая. Отмечается, что в случае прихода в «Оренбург» Каррера будет зарабатывать 1 миллион евро в год, платить ему будет спонсор команды «Газпромдобыча Оренбург».

Отметим, в данный момент оренбургский клуб возглавляет российский тренер Владимир Федотов. После 16 матчей российской премьер-лиги «Оренбург» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, Массимо Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» 22 октября после поражения от тульского «Арсенала». Во главе «Спартака» итальянский тренер завоевал золотые медали чемпионата России и Суперкубок страны.