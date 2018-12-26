Российский биатлонист Алексей Слепов завоевал первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске — «Ижевская винтовка».

Второй результат в гонке продемонстрировал Павел Магазеев, на третьей строчке расположился Максим Цветков.

Отметим, этап Кубка России в Ижевске является отборочным соревнованием на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. 27 декабря в рамках «Ижевской винтовки» пройдет еще одна спринтерская гонка среди мужчин.

Ранее биатлонистка Наталья Гербулова победила в индивидуальной гонке на проходящем в Ижевске этапе Кубка России. Гербулова прошла четыре огневых рубежа, допустив всего два промаха. На втором месте оказалась Маргарита Васильева, третье время показала Лариса Куклина.