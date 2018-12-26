В Екатеринбурге стартовал матч чемпионата России по волейболу между местным «Уралом» и петербургским «Зенитом». Игра началась в 17:00 по московскому времени.

В предыдущем туре «Зенит» уступил новосибирскому «Локомотиву» со счетом 3:1. Игроки «Локомотива» выиграли стартовую партию и закрепили успех во второй, но затем зенитовцы смогли отыграться и перевели игру на четвёртую партию, но снова оказались слабее «Локомотива».

Это поражение стало для «Зенита» четвертым против пяти побед в чемпионате. В активе команды по-прежнему 15 очков, успех в матче с «Уралом» позволит подняться выше в турнирной таблице чемпионата.

15 декабря петербургский «Зенит» уступил казанскому на домашней площадке в финале Кубка России.