«Яндекс» сделал подборку самых нелепых запросов в поисковик, которые были выполнены пользователями в уходящем году. В число них вошел запрос на поиск фотографии шведского футболиста Златана Ибрагимовича, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Запрос звучал так: «Нога Ибрагимовича фото бесплатно голая».

Также в подборку «Яндекса» попал запрос, посвященный нападающему Федору Смолову, который не забил решающий пенальти хорватам на ЧМ-2018. «Сколько голов у Федора Смолова». А также запрос о бывшем наставнике «Реала» Зинедине Зидане — «Зинаид Зидан».

Напомним, что недавно стало известно, что Ибрагимович останется в Лос-Анджелесе и не перейдет в итальянский «Милан». Американский клуб рад заключить новый контракт с футболистом.