Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Васильев рассказал о перспективах Александра Логинова.

В комментарии «Известиям» Васильев выразил мнение, что в ближайшее время Логинов способен стать топ-биатлонистом. Под руководством Александра Касперовича ему нужно продолжать прогрессировать, и тогда он сможет не только повторить успехи Антона Шипулина, но и превзойти их.

Васильев добавил, что соперники Логинова должны отстать от него с дисквалификацией, которую он отбыл за употребление эритропоэтина. «Каждый может ошибиться», — заключил специалист.

Напомним, 25 декабря Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Логинов идёт вторым в общем зачёте Кубка мира, уступая только норвежцу Йоханнесу Бё.