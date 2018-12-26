Экс-капитан «Зенита» Доменико Кришито рассказал о разнице между российским и итальянским футболом.

В комментарии Antenna Blu Кришито заявил, что основная разница заключается в системе видеоповторов VAR, которая действует в Серии А, но не введена в Российской Премьер-лиге. Футболист добавил, что в последних матчах VAR почему-то перестала работать.

Кришито также рассказал, что в России не ощущал такого давления, как в Италии. Напомним, футболист выступает за «Дженоа», куда вернулся после игры за «Зенит». Итальянец рассказал, что его первые годы в клубе были непростыми, так как он был очень молод и скучал по друзьям. Он отметил тренера Джан Пьеро Гасперини, который сыграл большую роль в его спортивной жизни.