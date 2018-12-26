Состав лыжной сборной России на «Тур де Ски» пополнился серебряным призёром Олимпийских игр в Сочи Александром Бессмертных.

ФЛГР назвала изначальный состав 20 декабря, а последнего участника планировали добавить после завершения Красногорской лыжни — этапа Кубка Восточной Европы. Им стал Александр Бессмертрых, который выиграл на «Красногорке» 30-километровую гонку классикой и возглавил общий зачёт.

Женскую сборную пополнять не будут — об этом президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила в комментарии РИА Новости. Ранее Вяльбе сказала, что не ставит перед своими подопечными конкретных задач, так как главной целью сезона является чемпионат мира в Зеефельде.

«Тур де Ски» будет проводиться с 29 декабря по 6 января в Италии (Тоблах, Валь-ди-Фьемме), Германии (Оберстдорф) и Швейцарии (Валь Мюстейр).