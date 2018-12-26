В матче 18-го тура Серии А «Милан» гостях играл с «Фрозиноне» и не смог победить аутсайдера. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, команда Дженнаро Гаттузо завершила матч без взятия чужих ворот в четвертой игре итальянского чемпионата кряду. До этого «Милан» проиграл «Фиорентине» (0:1, 22 декабря), сыграл вничью с «Болоньей (0:0, 18 декабря), с «Торино» (0:0). 9 декабря).

В последний раз «Милан» не мог забить в четырех матчах подряд чемпионата Италии в декабре 1984 года.

«Милан» находится на четвертом месте в Серии А 28 очками. «Фрозиноне» находится на 19-м месте.