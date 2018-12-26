Российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала об идее показательного номера, в котором разделась до топа.

В интервью RT Евдокимова заявила, что ей хотелось поддержать Елизавету Туктамышеву, которая пропустила чемпионат России, а на предыдущих турнирах раздевалась во время гала-шоу. Идея возникла, когда фигуристы стали подбирать костюмы под музыку Майкла Джексона.

Базин отметил, что их номер нельзя назвать полноценным стриптизом, так как его партнёрша выступает в спортивном белье. Сам фигурист не считает, что ему нужно обнажать торс при исполнении номера: «Так я же куртку скидываю», — сказал он, смеясь.

Напомним, Евдокимова и Базин на чемпионате России стали третьими в турнире танцоров и попали в состав сборной России на чемпионат Европы.