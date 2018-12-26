ФСБ проверит капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова на взятки.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, заявление в Центральный аппарат ФСБ написали представители жены Глушакова Дарьи, предоставив органам аудиозапись с доказательствами. На аудио Глушаков признаётся, что давал полицейским взятки, чтобы избежать уголовного преследования.

ФСБ располагает конкретными цифрами и данными доверенного лица футболиста, которого вскоре вызовут на допрос.

Напомним, супруга Глушакова также написала заявление в полицию, после чего спортсмена проверили из-за угрозы своей жене убийством. Отмечается, что футболист не платит жене алименты. Адвокат Дарьи сообщил, что Глушакову может грозить до десяти лет лишения свободы.