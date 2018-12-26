Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что её раздражает в противоположном поле.

В эфире Love Radio Медведева заявила, что мужчина не должен заставлять женщину сидеть дома и находиться на кухне. По её мнению, женщина не должна сидеть дома и готовить. Также она не любит неухоженных мужчин и чрезмерно ревнивых.

Кроме того, Медведева приняла участие в рубрике Love Radio «Было — не было», где призналась, что ела по ночам и подставляла коллег.

Напомним, на прошедшем недавно чемпионате России Медведева заняла седьмое место и не попала в состав команды на чемпионат Европы и Универсиаду, став только запасной на оба турнира. В короткой программе она упала дважды, в произвольной — один раз. Весь пьедестал заняли юниорки из группы Этери Тутберидзе.