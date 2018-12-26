Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о планах на вторую часть сезона.

В комментарии News.ru Логинов заявил, что до сих пор основной задачей был отбор на январские этапы Кубка мира. Он выполнил эту цель и намерен работать над стабильностью как функционально, так и в стрелковом компоненте. По мнению Логинова, чтобы показывать высокий результат в каждой гонке, нужно лучше концентрироваться.

Биатлонист заключил, что будет доволен, если по итогам сезона останется в топ-15 общего зачёта Кубка мира. На данный момент он занимает второе место, уступая только Йоханнесу Бё.

Ранее двукратный чемпион мира Дмитрий Васильев выразил мнение, что Логинов способен превзойти результаты завершившего карьеру Антона Шипулина.