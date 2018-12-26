Нападающий «Зенита» Антон Заболотный в ближайшее трансферное окно может покинуть клуб. Форвардом сборной России интересуются ряд российских команд, среди которых «Уфа» и «Урал». Заболотный не прочь продолжить карьеру в этих клубах поскольку не хочет потерять место в составе сборной России из-за отсутствия игровой практики.

Бывший клуб Сергея Семака рассматривает возможность взять игрока в аренду. «Зенит» не против такого расклада — в клубе не хотят продавать Заболотного. Рассчитывают, что с появлением игровой практики Заболотный вернет уверенность в себе и начнет забивать, — сообщает источник в спортивном департаменте «Зенита»

Сам Заболотный ранее уже выступал за «Уфу», но имеет не слишком положительный опыт, поскольку не всегда попадал в основной состав уфимской команды в сезоне 2013/14.

Помимо «Уфы», на игрока претендует «Урал». Заболотный очень нравится наставнику уральцев Дмитрию Парфенову, и тот готов пригласить его в свою команду. Однако передняя линия «Урала» полностью укомплектована — клуб обратит внимание на Заболотного только в случае ухода кого-то из форвардов, например, Владимира Ильина, которым интересуются в «Ахмате».