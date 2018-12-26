Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович подвёл итоги футбольного года для России.

В комментарии «РИА-Новости» Дворкович заявил, что не может выбрать лучшего футболиста сборной, так как все проявили себя достойно. Сборную России он назвал главным героем 2018 года, также отметив, что на это звание претендует московский «Локомотив», ставший чемпионом России.

Дворкович сказал, что в «Локомотиве» блистали игроки сборной, а лидерами национальной команды он выделил ветеранов Игоря Акинфеева и Сергея Игнашевича. Акинфеев завершил карьеру в сборной и сосредоточился на игре в ЦСКА, Игнашевич окончательно повесил бутсы на гвоздь и получил должность в структуре клуба.

Напомним, сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии по пенальти.