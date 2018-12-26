Португальская суперзвезда Криштиану Роналду впервые за период своего выступления за «Ювентус» остался на скамейке запасных. Роналду не попал в число первых 11 игроков, которых главный тренер лидера Серии А Максимильяно Аллегри выбрал для участия в матче с «Аталантой».

Ранее во всех 17 играх в составе «Ювентуса» Роналду начинал в стартовом составе туринского клуба. На его счету 11 голов и шесть результативных передач.

Решение Аллегри связано с желанием дать Криштиану отдохнуть. Помимо матча с «Атлантой» через 3 дня «Ювентусу» предстоит последняя игра в году против «Сампдории».

Напомним, что Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом уходящего года.