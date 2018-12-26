Петербургский фигурист Пётр Гуменник восстановился после болезни и выступит на турнире в Белграде.

Спортсмен заявлен на турнир Europa Cup Skate Helena, который будет проходить с 15 по 19 января 2019 года. В юношеской возрастной категории Россию представит Михаил Полянский.

В текущем сезоне Гуменник выиграл два этапа юниорского Гран-при и квалифицировался в финал, где занял второе место, уступив только канадцу Стивену Гоголеву. 16-летний фигурист не смог принять участие во взрослом чемпионате России, так как заболел бронхитом: тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем спортсмена.

Также Гуменник выступит на Первенстве России, которое является квалификационным турниром на юниорский чемпионат мира.