Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни посетил «Олд Траффорд», домашний стадион бывшей команды.

Об этом сообщается в «Твиттере» клуба: пресс-служба репостнула публикацию Руни: он запечатлён на стадионе. В «Твиттере» «МЮ» изображение сопровождается словами «Смотрите, кто тут у нас!» и смайлом.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» играет на своём поле с «Хаддерсфилдом» в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Напомним, Руни выступает за клуб MLS «Ди Си Юнайтед». После отставки Жозе Моуринью с поста главного тренера «МЮ» он дал несколько советов новому наставнику команды Уле Гуннару Сульшеру. «Манчестер» после 18-ти туров занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, уступая 19 очков «Ливерпулю».