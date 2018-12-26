Бывший тренер сборной России по биатлону Рикко Гросс прокомментировал завершение карьеры Антоном Шипулиным.

В интервью «Р-Спорт» Гросс назвал Шипулина «большой фигурой». Он добавил, что биатлонист всегда делал всё наилучшим образом и демонстрировал командный дух. Гросс сожалеет, что Шипулин не смог принять участие в Олимпийских играх 2018 года, назвав решение МОК неприемлемым.

Специалист также сообщил, что знал о проблемах биатлониста со здоровьем, и понадеялся, что у экс-спортсмена всё наладится.

Напомним, 25 декабря Шипулин объявил о завершении карьеры на пресс-конференции. Ранее СМИ сообщили о его проблемах с сердцем, но биатлонист рассказал, что уже преодолел их. Шипулин считает, что не до конца реализовал свой потенциал в спорте.