Выступающие в Женской хоккейной лиге российские спортсменки поучаствовали в фотосессии для календаря на 2019 год.

Участие в фотосессии приняли 12 хоккеисток из семи клубов ЖХЛ. Проект получил название «Ледяное пламя». Тема объединила лёд и образы северных воительниц, вышедшие из под пера писателей фентези-саг. В качестве фотографа выступил Пётр Титаренко.

На сайте ЖХЛ сообщается, что при съёмках для создания оригинальных образов использовался специальный театральный реквизит.

На календаре представлены изображения Элины Митрофановой, Анны Пруговой и Николь Чупковой из клуба «Агидель», Валерии Меркушевой и Алёны Андрющенко из петербургского «Динамо», Екатерины Анисимовой из сборной Свердловской области, Елизаветы Кондаковой и Анны Шохиной из «Торнадо», Валерии Таракановой и Александры Вафиной из команды СКИФ, Лидии Малявко из ЖХК «Бирюса», а также Лианы Ганеевой из «СК Горный».