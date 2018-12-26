Ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили может принять участие в зимней Универсиаде, которая пройдёт в Красноярске в марте 2019 года.

На своей странице «Вконтакте» Квителашвили написал, что решение пока не является точным, но предпосылки к его участию присутствуют. Если они подтвердятся, фигурист будет представлять Российский Государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

Морис Квителашвили на международных соревнованиях выступает за Грузию, хотя имеет и российское гражданство. Он тренируется в группе Этери Тутберидзе и обучается в московском вузе. В текущем сезоне фигурист занял третье место на этапе Гран-при в Москве.

В состав мужской сборной России на Универсиаду попали чемпион России Максим Ковтун и бронзовый призёр Александр Самарин.