Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал верх над екатеринбургским «Уралом» в чемпионате России. Игра завершилась со счётом 0:3 (24:26, 25:27, 22:25).

«Зенит» играл на выезде и в напряжённой борьбе сумел победить в трёх партиях. Команда ведёт борьбу за пятое место. Для «Урала» поражение стало седьмым в десяти матчах — клуб опустился на 12-е место турнирной таблице.

Следующим матчем для «Зенита» станет игра против «Динамо» из Ленинградской области.

В предыдущем туре «Зенит» уступил новосибирскому «Локомотиву» со счетом 3:1. Игроки «Локомотива» выиграли стартовую партию и закрепили успех во второй, но затем зенитовцы смогли отыграться и перевели игру на четвёртую партию, но снова оказались слабее «Локомотива».