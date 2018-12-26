В Бергамо состоялся матч 18-го тура Серии А между местной «Аталантой» и туринским «Ювентусом». Игра завершилась со счётом 2:2.

Счёт был открыт уже на второй минуте — защитник «Аталанты» Берат Джимсити отметился автоголом. На 24-й минуте хозяева отыгрались благодаря точному удару Дувана Сапаты. Во втором тайме Сапата оформил дубль после того, как «Ювентус» остался вдесятером — с поля был удалён Родриго Бетанкур. Но Криштиану Роналду на 78-й минуте спас свою команду от проигрыша.

Напомним, Роналду впервые за пребывание в «Ювентусе» начал матч на скамейке запасных.

«Ювентус» возглавляет чемпионат Италии с 50 очками. «Аталанта» набрала в два раз меньше и располагается на седьмом месте турнирной таблицы.