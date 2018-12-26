На чемпионате России по фигурному катанию заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова была награждена Орденом Славы Мордовии III степени. Турнир проходил в Саранске.

Аналогичную награду получили президент ФФККР Александр Горшков и генеральный директор Федерации Александр Коган. Как сообщает «Российская газета», ордена были вручены на торжественной церемонии открытия чемпионата России.

Во время мероприятия Тарасова призналась, что приезжает в Саранск как к себе домой и любит этот город. Она выразила надежду, что зрители полюбят выступающих на льду фигуристов. Напомним, Татьяна Тарасова прокомментировала турнир на Первом канале вместе с Алексеем Ягудиным и Александром Гришиным.

Ранее она поддержала Евгению Медведеву, которая по итогам чемпионата России не отобралась на чемпионат Европы.