В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке обыграл омский «Авангард». Игра завершилась со счётом 3:2.

«Автомобилист» открыл счёт уже на 36-й секунде матча усилиями Стефана Да Косты. Спустя шесть минут Анатолий Голышев удвоил преимущество с передачи Найджела Доуса. Во втором периоде «Авангард» отыгрался: первую шайбу забросил Сергей Широков, а сравнял Илья Михеев, которому ассистировал Давид Деарне.

На 57-й минуте «Автомобилист» смог избежать овертайма — решающий гол забил Артём Гареев. Ассистентские очки записали на свой счёт Ефим Гуркин и Иван Вишневский.

В параллельных матчах «Сибирь» обыграла «Салават Юлаев», а «Трактор» взял верх над минским «Динамо».