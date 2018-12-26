Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева встретилась с министром спорта России Павлом Колобковым.

В «Инстаграме» Министерства спорта РФ опубликована совместная фотография министра и фигуристки. Встреча состоялась 26 декабря. «Впереди новые достижения!» — гласит подпись к фото.

Напомним, недавно в Саранске завершился чемпионат России. Медведева заняла седьмое место и не попала в состав команды на чемпионат Европы и Универсиаду, став только запасной на оба турнира. В короткой программе она упала дважды, в произвольной — один раз. Весь пьедестал заняли юниорки из группы Этери Тутберидзе, а Алина Загитова финишировала пятой.

Медведеву поддержала Татьяна Тарасова — специалист считает, что фигуристка достойна поездки на чемпионат Европы. Аналогичного мнения поддерживаются некоторые болельщики, создавшие петицию.